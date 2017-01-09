تراجع الدخل السنوي لرئيس آبل إلى 8.7 مليون دولار

تسبب تراجع مبيعات هواتف الآيفون من آبل في تراجع الدخل السنوي لرئيس الشركة تيم كوك بمقدار يزيد عن 1.5 مليون دولار.

وكشفت مستندات آبل الصادرة مطلع الأسبوع الجاري، أن الدخل السنوي لكوك (56 عاما) بلغ بحلول نهاية السنة المالية في آخر سبتمبر الماضي 8.7 مليون دولار، مقابل 10.3 مليون دولار كان قد حصل عليها في السنة المالية الماضية.

غير أن عائد كوك من بيع الأسهم بلغ في السنة المالية الماضية 136 مليون دولار، ويعتبر هذا العائد جزءا من حزمة اتفاق جرى التفاهم عليها عند تولي كوك هذا المنصب في صيف 2011.

واعترفت الشركة أنها أخفقت في تحقيق أهدافها خلال السنة المالية إذ وصلت قيمة مبيعاتها إلى 215.6 مليار دولار، وأرباح التشغيل إلى نحو 60 مليار دولار، وذكرت الشركة أن تراجع مبيعات أجهزة الآي فون جاء في طليعة الأسباب التي أدت إلى تراجع الإيرادات.

ويعد الهاتف الذكي آي فون المنتج الأهم لشركة آبل، وتمثل قيمة مبيعاته أكثر من نصف إجمالي قيمة مبيعات الشركة.

كانت مبيعات ابل في فترة أعياد الميلاد عامي 2014 و2015 وصلت إلى مستويات قياسية كما حققت أرباحها في تلك الفترة أعلى مستوى لشركة مدرجة في البورصة.

أما في فترة أعياد الميلاد من العام الماضي، فقد بلغت مبيعات آي فون نحو 74.8 مليون جهاز، بأرباح بلغت نحو 18.4 مليار دولار، ومن المنتظر أن تعلن آبل عن نتائج الربع الأخير من العام الماضي في الحادي والثلاثين من يناير الجاري. (DPA)

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