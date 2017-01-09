ترامب تعليقاً على نقد النجمة ” ميريل ستريب ” اللاذع له : لم أتفاجأ من كلام محبة هيلاري

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الممثلة ميريل ستريب ” بالمحبة لهيلاري” في إشارة لمرشحة الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون، وذلك بعد الانتقادات التي وجهتها الممثلة له في كلمتها بعد الحصول على جائزة سيسيل بي دوميل عن مجمل أعمالها في حفل الجولدن جلوب.

وقد وجهت ميريل انتقادات لترامب خلال الحفل، وقالت إنها شعرت ” بالحزن الشديد” في اللحظة التي سخر وأهان فيها ترامب من مراسل يعاني من إعاقة.

وقال ترامب لصحيفة نيويورك تايمز في وقت مبكر من الاثنين إنه لم يشاهد كلمة ميريل خلال حفل الجولدن جلوب.

ولكن قال إنه لم “يفاجأ ” بتعرضه للانتقاد من قبل ” الوسط السينمائي الليبرالي”.

وقال ترامب : ”لم أسخر من أي شخص”.

وأضاف : ”استمر أشخاص في قول إنني تعمدت السخرية ،كأن ميريل ستريب وأخرون يستطيعون قراءة ما في عقلي، وإنني لم أفعل ذلك”.

وقال : ”تذكروا أن ميريل ستريب دعمت هيلاري كلينتون خلال الحملة الانتخابية”.

ويشار إلى أن ميريل، التي تحدثت خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي لدعم كلينتون العام الماضي ، لم تذكر اسم ترامب خلال كلمتها .

وكان ترامب قد تعرض للانتقادات عام 2015 لسخريته من إعاقة المراسل بصحيفة نيويورك تايمز سيرجي كوفالسكي. (DPA)

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