تعافي الملكة إليزابيث الثانية من نزلة برد شديدة

تعافت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية من إصابتها بنزلة برد شديدة منعتها من الظهور علنا لأكثر من أسبوعين، وتمكنت من التوجه إلى الكنيسة يوم الأحد.

وحضرت الملكة إليزابيث (90 عاما) قداسا صباحيا في كنيسة سانت ماري ماجدالين في ضيعتها الريفية في ساندرينجهام بمقاطعة نورفولك.

وكان مرض الملكة إليزابيث قد منعها من حضور احتفالات الكريسماس والقداديس الكنسية عشية العام الجديد، كما كانت عادتها كل عام، مما أثار المخاوف على حالتها الصحية بين العائلة الملكية.

وقال كولين بان (70 عاما) وهو أحد السكان المحليين لوكالة برس أسوسيشن إن الملكة بدت جميلة ونزلت الدرج بدون مساعدة أحد، وجرت العادة لدى الأسرة المالكة أن تقضي أسبوعا خلال أعياد الكريسماس والعام الجديد في ساندرينجهام. (DPA)

عكس السير