تغريدة للعريفي تنتشر على نحو واسع : ” هل صحيح أن داعش والليبراليين وجهان لعملة واحدة ؟ .. أعطني رأيك بعد المشاهدة ” ! ( فيديو )

نشر الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في السعودية، مقطع فيديو طارحا سؤالا إن كان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش،” والليبراليون هما وجهان لعملة واحدة؟

جاء ذلك في تغريدة نشرها العريفي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: “هل صحيح أن داعش والليبراليين وجهان لعملة واحدة؟ فضلاً أعطني رأيك بعد مشاهدة 4 دقائق،” الأمر الذي نال نحو عشرة آلاف تفاعل.

ويظهر في مقطع الفيديو ذات الشخصية وهي تمثل على أنها عنصر في داعش من ناحية ومن ناحية أخرى تصور الشخصية ذاتها على أنها ناشط ليبرالي. (CNN)

هل صحيح أن داعش والليبراليين وجهان لعملة واحدة ؟

فضلاً أعطني رأيك بعد مشاهدة 4 دقائق pic.twitter.com/iDbGasJNRr — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٨ يناير، ٢٠١٧

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