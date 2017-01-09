تورينو يرفض عرض آرسنال لضم مهاجمه بيلوتي

رفض نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم عرضا من آرسنال الإنجليزي لضم مهاجمه الدولي اندريا بيلوتي، قدرت قيمته بزهاء 65 مليون يورو، بحسب ما ذكر مسؤولو الأول الأحد.

وسجل بيلوتي في موسمه الثاني في الدوري الايطالي، 13 هدفا في 16 مباراة، ليصبح من نجوم “سيري أ”.

وأشارت تقارير أن بيلوتي (21 عاما) الملقب بـ”الديك” كان مطاردا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ما دفع مالك تورينو اوربانو كايرو إلى إدراج بند جزائي بقيمة 100 مليون يورو للأندية الأجنبية الراغبة في ضمه، وذلك عندما مدد عقد الشهر الماضي حتى 2021.

وذكر تورينو انه رفض عرض آرسنال المقدم في الأسابيع الماضية، وذلك للفارق الشاسع بينه وبين سعر اللاعب.

وقال المدير الرياضي جانلوكا بيتراكي لشبكة “سكاي سبورتس”، “نعم تلقينا العرض، لكنه لم يكن بمستوى القيمة الحقيقية للاعب”.

وتابع “في كل الأحوال لن يرحل إلى أي مكان الآن. سنرى ماذا سيحصل في المستقبل، لكننا ننوي الاحتفاظ ببيلوتي”. (AFP)

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