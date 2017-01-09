جبل جليدي ضخم يتجه للانفصال عن القطب الجنوبي

أفادت جماعة بحث بريطانية بأن واحدا من أكبر الجبال الجليدية في العالم يبدو مهيئا لأن يتشكل في الأشهر المقبلة، حيث سينفصل عن جرف جليدي في القطب الجنوبي.

وقال فريق بحث “ميداس بروجيكت”، الذي يراقب المنطقة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن منطقة تبلغ طولها 20 كيلومترا فقط، لا تزال تضم كتلة جليدية بمساحة (5000 كيلومتر مربع) على جرف “لارسن سي” الجليدي ، حيث حدث صدع كبير على مدى سنوات.

وقال مارتن أوليري، وهو باحث ضمن الفريق، إن “الصدع يبلغ طوله الإجمالي 160 كيلومترا على الأرجح ويصل عمقه إلى ما بين 300 و 500 متر”.

وأوضح الباحثون أنه ليس هناك دليل على أن الصدع، الذي يمكن أن يشكل واحدا من أكبر 10 جبال جليدية في العالم، جاء نتيجة لتغير المناخ. (DPA)

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