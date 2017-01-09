حزمة جديدة من التطبيقات الإلكترونية لعلاج الاكتئاب و القلق

أزيح النقاب مؤخرا عن حزمة جديدة من التطبيقات الإلكترونية التي يتم تنزيلها على الهواتف الذكية وتساعد في علاج الاكتئاب والقلق لدى المستخدم.

وأفاد الموقع الإلكتروني “ساينس ديلي” المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا بأنه يتعين استخدام حزمة التطبيقات الذكية ما يصل إلى أربع مرات يوميا، وهي تفيد في الحد من الاكتئاب ومشكلات القلق والنقد الذاتي.

وأظهرت دراسة أجريت في كلية طب جامعة “نورث ويسترن” بالولايات المتحدة أن استخدام حزمة التطبيقات الإلكترونية التي تحمل اسم “إنتلي كير” أربع مرات يوميا لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع مع استعمال كل تطبيق لمدة دقيقة واحدة يؤدي إلى تراجع بنسبة خمسين بالمئة في أعراض الاكتئاب والقلق.

ويقول الطبيب ديفيد مور أستاذ الطب الوقائي وتقنيات التدخل السلوكي بجامعة نورث ويسترن: “لقد ابتكرنا هذه التطبيقات بحيث تتلاءم بسهولة مع حياة البشر ويمكن استخدامها بنفس سلاسة استخدام التطبيقات المستخدمة لتحديد المواقع والاتجاهات”.

وأضاف أن “بعض المشاركين في الدراسة استمروا في استخدام حزمة التطبيقات بعد انتهاء الدراسة بعدما وجدوا أنها تجعلهم يشعرون أنهم أفضل”.

وتحتوي حزمة التطبيقات على 13 تطبيقا مختلفا يمكن تنزيلها من على موقع “جوجل بلاي” على الانترنت، ومن بينها تطبيق “بيربل تشيل” الذي يهدف إلى علاج الاكتئاب عن طريق الاستماع إلى التسجيلات الصوتية، وتطبيق “ماي مانترا” الذي يهدف إلى تحفيز المستخدم وتسليط الضوء على نقاط القوة والقيم الاخلاقية لديه.

وتشير الدراسات إلى أن أكثر من عشرين بالمئة من الأمريكيين يعانون من أعراض الاكتئاب والقلق كل عام، وأن عشرين بالمئة فقط من هذا العدد يتلقون علاجا نفسيا كافيا للمشكلات النفسية التي يعانون منها. (DPA)

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