دبي : ” فلاش تنبيهي ” يحذر السائقين من اقترابهم لتجاوز السرعة

كشف مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، عن تطبيق ما يعرف بـ«الفلاش التنبيهي» في الرادارات المتحركة بدبي، لتحذير السائقين من اقترابهم من تجاوز السرعة المقررة للطريق دون تسجيل مخالفة مرورية عليهم.

وأشار اللواء محمد الزفين لصحيفة “الإمارات اليوم”، إن بعض الأشخاص يشكون أحياناً التقاط سياراتهم بواسطة أجهزة رادار متحركة، على الرغم من عدم تجاوزهم السرعة المقررة للطريق، دون أن يدركوا أن الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي تطبق برادارات متحركة ما يعرف بـ «الفلاش التنبيهي»، الذي يحذر السائق فقط من أنه على وشك ارتكاب مخالفة سرعة.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 500 رادار منتشرة في جميع أرجاء الإمارة ويصعب تطبيق هذه الآلية فيها جميعاً حتى يكون هناك رادع لمتجاوزي السرعة، مؤكداً أن السائقين الملتزمين لا ينزعجون إطلاقاً من وجود الرادارات حتى لو كان هناك جهاز كل مترين. (الرياض)

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