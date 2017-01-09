دعوى قضائية ضد عمدة مدينة هولندية لمنعه لاجئين من مغادرة مأواهم في فترة أعياد الميلاد

أقامت منظمة معنية بحقوق السجناء والانتهاكات التي قد يتعرضون لها في السجون، دعوى قضائية ضد عمدة مدينة هولندية، احتجاجاً على احتجاز لاجئين خلال فترة أعياد الميلاد.

ووصفت المنظمة (De Bond van Wetsovertreders)، بحسب ما ذكرت صحيفة “ألغمين داغبلاد” الهولندية، وترجم عكس السير، ما قام به عمدة مدينة “فيرت”، يوس هايمانز، بـ “سرقة الحرية”.

وكان هايمانز أعلن عن منع 20 لاجئاً من شمال أفريقيا من الخروج من المأوى خلال فترة أعياد الميلاد لتسببهم بأعمال شغب وسرقات وترهيب.

ولم يسمح حينها للاجئين بالخروج سوى لمدة ساعة واحدة، للتسوق أو الذهاب إلى الطبيب، وفرضت على المخالفين غرامة قدرها 3600 يورو، إلى جانب السجن لمدة 3 أشهر.

ومنعت مجموعات أخرى من اللاجئين من التجوال في مراكز مدن فينراي وهيرلين، في أعياد الميلاد.

وسعت البلديات عبر ذلك لمنع ما حصل في ألمانيا السنة الماضي، عندما خرجت الأمور عن السيطرة، وحصلت اعتداءات كثيرة.

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عكس السير