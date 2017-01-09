رويترز : شرطة تركيا تطلق الغاز المسيل للدموع على احتجاج ضد توسيع السلطات الرئاسية

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه الاثنين، لتفرقة مئات يحتجون أمام البرلمان على تعديلات دستورية مقترحة ستوسع سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان.

ومن بين من دعوا للاحتجاج في العاصمة أنقرة حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وعدد من المنظمات غير الحكومية واتحادات المحامين.

وقال شاهد، إن الشرطة أبعدت الكثير من المحتجين في طريق رئيسي عن بوابات البرلمان.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان في وقت لاحق اليوم مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة والتي ستطبق نظاماً رئاسياً تنفيذياً.

ومن المتوقع أن يقر البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم مسودة التعديلات قبل طرحها في استفتاء خلال فصل الربيع. (REUTERS)

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