” طيران الامارات ” تلغي رحلة بعد العثور على آفعى في قسم الأمتعة !

اعلنت شركة “طيران الامارات” اليوم (الاثنين) الغاء رحلة بين مسقط ودبي اثر العثور على افعى في القسم المخصص للامتعة في الطائرة التي اعيدت الى الخدمة في وقت لاحق بعد اخراج الافعى منها.

وقال ناطق باسم الشركة “تؤكد طيران الامارات ان الرحلة رقم 0863 من مسقط الى دبي في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2017 (الاحد) ألغيت بعد العثور على افعى في القسم المخصص للامتعة قبل صعود الركاب الى الطائرة”.

واضاف الناطق ان “الطائرة عادت الى الخدمة بعد اخراجها (الافعى) منها”. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، تفاجأ مسافرو الدرجة الأولى في رحلة للخطوط الجوية المكسيكية “ايرومكسيكو” بسقوط أفعى من مقصورة الحقائب اليدوية خلال رحلة داخل المكسيك.

وحافظ الركاب على برودة أعصابهم وهم حاولوا عزل الثعبان بواسطة بطانيات قدمها لهم الطاقم. ولم يصب أحد بأذى وأعلنت شركة الطيران عن فتح تحقيق لمعرفة كيف وصلت الأفعى إلى الطائرة.

و”طيران الامارات” هي احدى اكبر شركات الطيران في العالم وتسير رحلات لاكثر من 153 وجهة انطلاقا من مطار دبي، مستخدمة اسطولا يضم 250 طائرة.

وفي اب (أغسطس) الماضي، ادى حادث في طائرة تابعة للشركة آتية من الهند الى اندلاع حريق اتى على جزء كبير من هيكلها. وبينما تم إجلاء كل من كان في داخلها، قضى رجل اطفاء اماراتي اثناء العمل على اطفاء الحريق.

وأدى الحادث الى تعليق حركة الملاحة اكثر من اربع ساعات في مطار دبي الذي يعد الانشط في العالم لجهة عدد المسافرين. (AFP)

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