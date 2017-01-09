علي مملوك لممثل خامنئي : دعمكم لنا لن يمحى من ذاكرة الشعب السوري

إلتقى ممثل خامنئي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني برئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك وبحث معه العديد من القضايا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وخلال اللقاء الذي جري يوم الأحد في دمشق بحث الجانبان “أحدث مستجدات المناطق التي تخضع لاحتلال الجماعات الإرهابية والمعارضين المسلحين فيما قدم القادة العسكريون السوريون شرحاً عن إحتلال الجيش التركي لبعض مناطق الشمال السوري”، على حد تعبير الإعلام الإيراني.

وأعرب شمخاني خلال اللقاء عن تهانيه “بانتصارات الجيش والقوى الشعبية ضد الجماعات الإرهابية وخاصة تحرير مدينة حلب الاستراتيجية واصفاً ذلك بالانتصار التاريخي”.

وأشار إلى “استمرار الكفاح بلاهوادة ضد الإرهاب التكفيري وضرورة الفصل بين هذه الجماعات وبين المعارضة التي تؤمن بالحل السياسي وقال إن الهدنة لا يجب أن تتحول إلى فرصة لإعادة تأهيل المجموعات الإرهابية إنسانياً ومالياً وتجهيزاتياً لمواصلة جرائمها وسفكها للدماء”.

واعتبر ان “التجربة الناجحة في تشكيل مقر عملياتي مشترك من قبل إيران وسوريا وروسيا وجبهة المقاومة لتجنيد الطاقات لمواجهة الإرهاب بشكل موثر يعد نموذجاً يحتذى به لمكافحة الإرهاب في سائر المناطق، وقال إن: الأداء الناجح لهذه الهيكلية مقارنة بالتحالف الدعائي لبعض دول الجوار مع الأطراف الغربية يشكل موشراً ملفتاً لتقييم مدى جدية الدول في مكافحتها للإرهاب”.

وأشار إلى “دور إيران المصيري في إيجاد الظروف المناسبة لخروج المسلحين من مدينة حلب بهدف التقليل من الخسائر البشرية والحد من سفك الدماء وقال: إن المنطق العسكري كان يتطلب أن تستمر عملية تحرير حلب من خلال استمرار العمليات الميدانية لتدمير أو أسر ما تبقي من المسلحين إلا أن هذه الفرصة منحت لهم من جديد للابتعاد عن الحرب والدخول في الحوار السياسي”.

من جانبه أعرب مملوك عن سعادته بزيارة الوفد الأمني والسياسي الإيراني الرفيع لسوريا مؤكداً أن “دعم إيران لسوريا في حربها ضد الإرهاب التكفيري لن يمحى من ذاكرة الشعب السوري”.

وشدد على “عزم الحكومة والشعب السوري للاستمرار في مكافحة الإرهاب حتى القضاء نهائياً على جبهة الإرهاب التكفيري وإنهاء الإعتداءات الخارجية على سوريا، معتبراً أن السيادة السورية على أراضيها واستقلالها هو خط أحمر بالنسبة لسوريا حكومة وشعباً في الانخراط بأي عملية سياسية”.

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