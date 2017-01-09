فرنسا : توقيف 16 شخصا لصلتهم بسرقة كيم كارداشيان في باريس

ذكر راديو “أوروبا 1” ووسائل إعلام فرنسية أخرى، أنه تم القبض على عدة أشخاص واحتجزت الشرطة في فرنسا بعضهم لاستجوابهم اليوم الاثنين، لصلتهم بجريمة السرقة التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان في باريس في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وقالت الشرطة الفرنسية آنذاك، إن ملثمين سرقوا من كيم (36 عاما) مجوهرات قيمتها نحو تسعة ملايين يورو (9,5 مليون دولار) تحت تهديد السلاح، بعد أن قيدوها في شقتها في باريس في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأفادت تقارير لراديو “أوروبا 1” وراديو “آر.تي.إل” أنه جرى القبض على 15 شخصا فيما يتعلق بالسرقة استنادا إلى قرائن، منها آثار الحمض النووي التي عُثر عليها في المكان. وقال راديو (آر.تي.إل) إن بعض الجناة الذين تنكر بعضهم في زي رجال شرطة غادروا المكان سيرا على الأقدام وعلى دراجات.

وقال مصدر من شرطة باريس في أكتوبر /تشرين الأول إن خمسة ملثمين يرتدون ملابس تحمل شارات الشرطة هاجموا كارداشيان حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت غرينتش) داخل المبنى السكني الخاص الذي كانت تقيم فيه أثناء حضورها أسبوع الموضة في باريس.

ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من ممثل الادعاء في باريس. (REUTERS)

عكس السير