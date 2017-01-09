قائمة الفائزين بجوائز ” غولدن غلوب ” السينمائية لعام 2016

حصد فيلم (لا لا لاند) نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي أقيم في بيفرلي هيلز مساء الأحد بحصوله على سبع جوائز.

فقد فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم موسيقي/كوميدي. وفاز ريان جوسلينج بجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي/كوميدي. وفازت إيما ستون بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي/كوميدي. كما فاز المخرج الشاب ديميان تشازيل بجائزة أفضل مخرج. وفاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل موسيقى تصويرية وجائزة أفضل أغنية.

وفازت فيولا ديفيس بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم (فينسيز)، كما فاز فيلم (مون لايت) بجائزة أفضل فيلم درامي.

وفيما يلي قائمة بأسماء أهم الفائزين بجوائز “جولدن جلوب” الأحد في الفئات الرئيسية:

أفضل فيلم درامي: (موون لايت)

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي: (لا لا لاند).

أفضل ممثلة في فيلم درامي: إيزابيل هوبير عن دورها في فيلم (إيل) الفرنسي.

أفضل ممثل في فيلم درامي: كيسي أفليك عن دوره في فيلم (مانشستر باي ذا سي).

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي: إيما ستون عن دورها في فيلم (لا لا لاند)

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي: ريان جوسلينج عن دوره في فيلم (لا لا لاند)

أفضل فيلم رسوم متحركة: زووتوبيا

أفضل فيلم بلغة أجنبية: الفيلم الفرنسي (إيل)

أفضل ممثلة مساعدة: فيولا ديفيس عن دورها في فيلم (فينسيس)

أفضل ممثل مساعد: آرون تايلور جونسون عن دوره في فيلم (نوكتارنال آنيمالز)

أفضل مخرج: داميان تشزيل عن فيلم (لا لا لاند)

أفضل سيناريو: (لا لا لاند)

أفضل مسلسل تلفزيوني -دراما: (ذا كراون)

أفضل مسلسل تلفزيوني -كوميدي أو موسيقي: أتلانتا

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: توم هيدليستون عن دوره في مسلسل (ذا نايت مانيجر).

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: سارة بولسون عن دورها في مسلسل (أمريكان كرايم ستوري).

أفضل ممثل في دراما تلفزيونية: بيلي بوب ثورنتون عن دوره في مسلسل (جالوت).

أفضل ممثلة في دراما تلفزيونية: كلير فوي عن دورها في مسلسل (ذا كراون).

أفضل ممثل في كوميديا تلفزيونية: دونالد جلوفر عن دوره في فيلم (أتلانتا).

أفضل ممثلة في كوميديا تلفزيونية: تراسي إليس روس عن دورها في مسلسل (بلاك-إيش).

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: هيو لوري عن دوره في مسلسل (ذا نايت مانيجر).

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: أوليفيا كولمان عن دورها في مسلسل (ذا نايت مانيجر).

أفضل مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: مسلسل (أمريكان كرايم ستوري)

أفضل موسيقى تصورية: (لا لا لاند)

أفضل أغنية فيلم”: “ستي اوف ستارز” من فيلم (لا لا لاند)

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