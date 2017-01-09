كم بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم بلجيكا في 2016 ؟

قالت شبكة “ميدياوي” الإعلامية البلجيكية، إن بلجيكا رقماً قياسياً في استقبال اللاجئين لعام 2016.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية أن عدد الحاصلين على حق اللجوء في بلجيكا للعام 2016 بلغ 15500 شخصاً.

ومن بين هؤلاء، وصل ألف شخص عبر “لم الشمل”.

واحتل السوريون صدارة الوافدين (7000 لاجئ)، يليهم العراقيون، ومن ثم الأفغان.

وبحسب ما ترجم عكس السير فإن 12 ألف شخص رفضت طلبات لجوئهم.

ونقلت الشبكة عن المفوض العام “ديرك فاندن بولك” اعتقاده بأن السنة الحالية “سيكون فيها قبول اللاجئين أقل بكثير بسبب انخفاض أعداد طلبات اللجوء المقدمة مؤخراً”.

عكس السير