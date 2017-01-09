مارادونا يؤيد اقتراح انفانتينو بشأن زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم

اعرب نجم كرة القدم الارجنتيني دييغو مارادونا الاثنين، عن تأييده اقتراح رئيس “الاتحاد الدولي لكرة القدم” (فيفا) جاني انفانتينو زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم الى 48، معتبراً أن الفكرة “رائعة”.

ومن المتوقع أن يبحث “مجلس الفيفا” (الاسم السابق للجنة التنفيذية) سلسلة اقتراحات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة الكروية الأبرز (بدلاً من 32 حالياً)، في اجتماع ليومين يعقده في مدينة زوريخ السويسرية، على أن يتخذ قراراً بهذا الشأن غداً الثلثاء.

وفي حال اقراره، يتوقع أن يطبق الاقتراح الجديد من مونديال 2026.

وقال مارادونا إثر مشاركته في مباراة استعراضية للاعبين قدامى في مقر الاتحاد الدولي عشية التصويت المرتقب، “تبدو لي فكرة رائعة”. وأضاف “هذا الأمر سيمنح فرصة أكبر لعدد اكبر من الدول لم يسبق لها أن شاركت على هذا المستوى”.

ويبلغ عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 32 فريقاً، بدءاً من مونديال فرنسا 1998، وسيبقى كذلك في روسيا 2018 وقطر 2022.

إلا أن انفانتينو الذي تولى مسؤولياته على رأس الفيفا مطلع العام 2016، تعهد بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.

وعلى الرغم من الانتقادات التي تطال اقتراح زيادة عدد المنتخبات إلى 48، لاسيما لجهة تأثيرها السلبي المحتمل على مستوى البطولة. إلا أن مارادونا اعتبر أن “النوعية لن تتراجع، بل على العكس ستكون بطولة مع المزيد من كرة القدم”.

إلى ذلك، اعرب المهاجم السابق للمنتخب الفرنسي دافيد تريزيغيه الذي احرز مع بلاده كأس العالم 1998، أن الاقتراح “فكرة جميلة”. وأضاف بعد مشاركته في المباراة الاثنين “بالطبع سيكون هناك الكثير من الأشياء والحلول التي يجب ايجادها. لكن ما هو اكيد، أن الاقتراح سيعطي فرصة اكبر لدول ولاعبين لم يختبروا المشاركة على هذا المستوى”. (AFP)

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