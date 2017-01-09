متحدث باسم الجيش الحر : أوباما أعطانا آمالاً مزيفة .. و أتساءل إن كان ترامب سيتحالف مع ديكتاتورية متحالفة مع إيران و روسيا

قال أسامة أبوزيد، المستشار القانوني والمتحدث باسم الجيش الحر بسوريا، إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أعطى المعارضة السورية آمالا مزيفة، لافتا إلى أنه يأمل بإدارة أمريكية مختلفة مع تولي الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، رئاسة أمريكا في الـ20 من الشهر الجاري.

جاء ذلك في مقابلة سابقة لأبوزيد من شبكة CNN، حيث قال: “أطمح لأرى إدارة أمريكية مختلفة مع ترامب عما رأيناه مع أوباما، لأن الأخير أعطانا آمالا مزيفة، حيث كان يعطينا وعودا في الوقت الذي كان يوقع فيه اتفاقات نووية مع إيران.”

وتابع أبوزيد: “تدمير داعش يتطلب إصرارا سياسيا وإخلاصا وليس فقط تحقيق أهداف سياسية على المدى القصير، وإذا كان ترامب جديا بما فيه الكفاية لإنهاء داعش عليه أن يكون لديه إصرار سياسي أولا وأن تكون خياراته صحيحة فيما يتعلق بمن يتحالف معه على الأرض ويمكنه بالفعل تدمير داعش، الغارات الجوية لا يمكنها أبدا أن تكون كافية لتدمير داعش.”

وأضاف: “من رأى الناس في اليوم الأول بعد إعلان وقف إطلاق النار وهم في الشوارع يهتفون ضد بشار الأسد سيعلم بالتأكيد بأن هذه الثورة هي ثورة شعبية ضد ديكتاتور، وأتساءل إن كان ترامب سيتحالف مع ديكتاتورية متحالفة مع إيران وروسيا ضد الشعب السوري”. (CNN)

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