ناسا تلتقط أفضل صورة للأرض والقمر من مسبار يدور حول المريخ

نشرت وكالة الفضاء ناسا أفضل صورة التقطت لكوكب الأرض من مسافة حوالي 127 مليون ميل.

والتقطت الصورة من المسبار ” مارس ريكونيسيس اوربتر ” والذي يتحرك في مدار حول المريخ ، حيث كان المهندسون يريدون صورة عالية الدقة وبالفعل التقطت صورة للأرض والقمر بتاريخ 20 نوفمبر 2016.

وبالنسبة للبقعة الضاربة للحمرة على الأرض في الوسط هي استراليا وإلى الجنوبي الشرقي تظهر آسيا كمنطقة حمراء، والقارة القطبية الجنوبية تظهر كفقاعة براقة إلى أسفل اليسار أما بالنسبة للمناطق البراقة الأخرى فهي غيوم.

جدير بالذكر بأن المسبار التقط صورة سابقة للأرض في شهر أكتوبر 2007.

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