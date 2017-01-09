نوكيا تطلق أول هاتف ذكي بنظام أندرويد .. هل سينافس آي فون ؟

أعلنت الشركة الفنلندية “اتش ام دي غلوبال” التي تملك حق استخدام العلامة التجارية على هواتفها الذكية يوم (الأحد)، أول هاتف ذكي لها يعمل بنظام أندرويد، يستهدف المستخدمين الصينيين بسعر 1699 يوان (246 دولاراً).

ويحمل الهاتف الذكي الجديد اسم “نوكيا” منذ العام 2014، حين قررت “نوكيا” بيع وحدة الهواتف المحمولة بالكامل إلى “مايكروسوفت”. ويعمل الهاتف الجديد “نوكيا 6″ بنظام أندرويد الخاص بـ”غوغل” وتنتجه “فوكسكون”. وقالت “اتش ام دي” أنه “سيُباع في الصين حصرياً من خلال موقع جيه دي كوم”.

وأضافت “قرار اتش ام دي إطلاق أول هواتفها الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في الصين، يبرز الرغبة في تلبية الحاجات الواقعية للعملاء في كل الأسواق العالمية. إن الصين سوق مهمة من الناحية الاستراتيجية.”

وهيمنت “نوكيا” في وقت سابق على صناعة الهواتف المحمولة، لكنها تخلفت عن ركب التحول للهواتف الذكية ثم اختارت نظام التشغيل “ويندوز” لـ”مايكروسوفت” لهواتفها الذكية التي حملت اسم “لوميا”.

وبعد صفقة العام 2014، واصلت “مايكروسوفت” بيع هواتف محمولة عادية رخيصة باسم “نوكيا”، وهواتف “لوميا” الذكية تحت علامتها التجارية، لكنها تخلت عن الناشطين بدرجة كبيرة العام الماضي. (REUTERS)

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