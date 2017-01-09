نيوير يترك معسكر بايرن في الدوحة لحضور حفل الفيفا

غادر حارس المرمى الألماني الدولي مانويل نيوير معسكر فريقه بايرن ميونيخ الألماني في العاصمة القطرية الدوحة الأحد متجها إلى مدينة زيوريخ السويسرية لحضور الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمقرر إقامته مساء الاثنين.

وقد يقع الاختيار على نيوير ليكون ضمن التشكيلة المثالية لعام 2016 والتي تعلن خلال حفل الغد بالتعاون بين الفيفا والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو).

وبعد حضور الحفل ، لن يعود نيوير إلى قطر لاستكمال المعسكر التدريبي مع فريقه وإنما سيتوجه إلى ميونيخ للتدريب بمفرده انتظارا لعودة باقي أعضاء الفريق إلى ألمانيا يوم الأربعاء المقبل، وبخلاف نيوير سيكون النادي البافاري ممثلا بشكل آخر في حفل الغد حيث تتنافس لاعبه ميلاني بيهرنجر علة جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2016. (DPA)

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