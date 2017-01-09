هل يرحل أوزيل عن المدفعجية برحيل فينغر ؟

أبدى مسعود أوزيل استعداده لتوقيع عقد جديد مع أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن لاعب الوسط المهاجم يرغب في معرفة ما إذا كان المدرب أرسين فينجر سيبقى في النادي لما بعد الموسم الحالي.

وينتهي عقد فينجر في نهاية الموسم بينما لا يزال هناك 18 شهرا في عقدي أوزيل وزميله اليكسيس سانشيز.

وأبلغ أوزيل مجلة كيكر الالمانية “أنا سعيد للغاية في ارسنال وأبلغت النادي برغبتي في تمديد عقدي. الجماهير تريد مني البقاء.. والأمر الان يعود للنادي.” وأضاف “النادي يعرف أنني هنا في الأساس بسبب أرسين فينجر.. هو الذي جاء بي إلى هنا وأنا أثق به. كما يعرف النادي أنني أريد توضيحا حول موقف المدرب.”

ووجهت انتقادات إلى أوزيل – الذي انضم للنادي اللندني في 2013 – من لاعبين سابقين في ارسنال وبينهم تييري هنري الذي قال إن اللاعب الألماني “يتخذ من النادي رهينة” بطلباته المادية. وقال أوزيل “أي شخص له الحق في أن يقول ما يحلو له.. لكن ما يقولونه لا يهمني. “اللاعبون السابقون أو أي شخص آخر لديه وجهة نظر لا يدري بالتحديد ما حدث بيني وبين النادي.”

ويحتل ارسنال حاليا المركز الخامس في الدوري برصيد 41 نقطة من 20 مباراة ويتأخر بثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر. (REUTERS)

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