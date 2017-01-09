وفاة 13 شخصاً في مأوى للعجزة في فرنسا جراء الإنفلونزا

توفي 13 مقيماً في مأوى للعجزة في ليون جنوب شرقي فرنسا جراء إصابتهم بالإنفلونزا منذ 23 كانون الاول (ديسمبر)، فيما أدخل ستة اخرون الى المستشفى للعلاج.

وكلفت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين هيئة التفتيش الخاصة التحقيق في “هذا الحدث الاستثنائي”.

وأوضحت الوزارة أنه من أصل 72 شخصاً أصيبوا بالإنفلونزا خلال تلك الفترة في “مركز ايواء المسنين كوريان برتيلو في ليون”، توفي 13 شخصا يبلغ معدل اعمارهم 91.5 عاماً.

واوضحت الوزارة أنها اوفدت المدير العام للصحة الى المركز “حيث تبين له ان إجراءات الوقاية من المرض متخذة بشكل جيد”.

وانتشرت الانفلونزا الموسمية بشكل واسع الأسبوع الماضي في فرنسا مع تسجيل قدوم الكثير من الأشخاص الى قسم الطوارئ وادخال مسنين الى المستشفى.

ومنذ الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) أدخل 381 مصاباً بالإنفلونزا إلى قسم الإنعاش وتوفي 22 شخصاً وفق الحصيلة الرسمية الأخيرة. (AFP)

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