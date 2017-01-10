ألمانيا : الشرطة تبحث عن شاب متهم باغتصاب طفلة و تنشر صوراً له ( فيديو )

نشرت الشرطة الألمانية في برلين صوراً التقطت بواسطة كاميرات مراقبة، تظهر شخصاً مجهول الهوية، متهم باغتصاب طفلة.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب متهم باغتصاب طفلة (15 عاماً)، في السادس من أيلول الماضي.

الشاب هاجم الطفلة من الخلف بالقرب من أحد الأبنية، ثم ما لبث أن لاذ بالفرار بعد قدوم أحد ساكني البناء.

وأظهرت المقاطع المصورة، بحسب ما ذكرت الشرطة، ملاحقة الشاب للفتاة في المترو والحافلة، مشيرة إلى أن عمره بين 20 و 25 عاماً.

ووصفت الشرطة الشاب بأنه “إما عربي أو شمال أفريقي”، ويتكلم الإنكليزية والألمانية بشكل سيئ.

وطلبت الشرطة من يملك معلومات عن هذا الشخص، التواصل معها على الرقم : 030/4664913402.

عكس السير