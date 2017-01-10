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إستطلاع مفاجئ : تراجع عدد الإيرانيين المؤيدين للتدخل في الدول العربية ( فيديو )

‏1 ساعة مضت سياسة 2 تعليقان

إستطلاع مفاجئ : تراجع عدد الإيرانيين المؤيدين للتدخل في الدول العربية ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. شعب السوري
    يناير 10, 2017 , 6:01 م في 6:01 م

    انو بس بدي افهم قناة حدث ال سعود من وين بتجيب هيك احصائيات وهي ممنوعه ومطروده من العمل داخل اراضي الايرانية

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  2. سوري مغترب
    يناير 10, 2017 , 6:06 م في 6:06 م

    هذا كلام لا بقدم ولا بأخر .. لأنو الشعوب في هذه البلدان لا خيار لها سوى تنفيذ أوامر رئيس الحظيرة شاءت أم أبت

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