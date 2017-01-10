إستطلاع مفاجئ : تراجع عدد الإيرانيين المؤيدين للتدخل في الدول العربية ( فيديو )

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انو بس بدي افهم قناة حدث ال سعود من وين بتجيب هيك احصائيات وهي ممنوعه ومطروده من العمل داخل اراضي الايرانية
هذا كلام لا بقدم ولا بأخر .. لأنو الشعوب في هذه البلدان لا خيار لها سوى تنفيذ أوامر رئيس الحظيرة شاءت أم أبت