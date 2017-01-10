الأمم المتحدة : لا نعرف من قصف نبع الفيجة و ليس لدينا القدرة على القيام بتحقيقات حول ذلك ( فيديو )

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية لا تشارك مباشرة في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في وادي بردى بريف دمشق، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية ليست لديها معلومات بشأن الجهات التي استهدفت المرافق المائية في المنطقة.

وأضاف دوجاريك أن “ما نعرفه هو أن المرافق المائية استهدفت، ولكننا لا نعرف إن كانت الحكومة السورية أم الجماعات المسلحة هي التي استهدفتها، وليس لدينا الولاية ولا القدرة على القيام بتحقيقات حول هذا الموضوع”.

وأكد أن أكثر من 5.5 ملايين شخص بحاجة إلى المياه، وهذا هو محور عمل المنظمة الأممية في الوقت الحاضر.

عكس السير