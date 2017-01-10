الخارجية الأمريكية : يصعب أخذ تصريحات بشار الأسد حول أية تعهدات على محمل الجد

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن تمسكها بمفاوضات تؤدي إلى انتقال سياسي في سوريا وذلك تعليقا على تصريحات أدلى بها بشار الأسد، بينما أكدت الأمم المتحدة أن مفاوضات أستانا المرتقبة هدفها التمهيد لمفاوضات جنيف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي إن الأسد أكد أنه “سوف يستعيد السيطرة على البلاد برمتها، وقد رأينا الأسلوب الذي اتبعه للقيام بذلك، وبالتالي يبدو أنه يصعب أخذ أي تعهدات معلنة من قبله حول الانتخابات على محمل الجد”.

وأشار كيربي إلى أن ما ينبغي أن يحصل هو مسار بقيادة الأمم المتحدة يشرع خلاله النظام والمعارضة في بحث شكل الانتقال السياسي في البلاد، الذي يجب أن يضم أصوات الشعب السوري برمته، وفق تعبيره.

وكان بشار صرّح لوسائل إعلام فرنسية أته مستعد للتفاوض بشأن كل شيء في المفاوضات المرتقبة بالعاصمة الكزاخية أستانا، لكنه شكك في وجود معارضة حقيقية للتفاوض معها، كما أشار إلى أن نظامه على طريق النصر في ما سماها “المعركة ضد الإرهاب”.

وحول إمكانية التفاوض على منصبه، أكد أن أي قضية دستورية يجب أن تخضع للاستفتاء، وأن الأمر يرجع إلى الشعب السوري في اختيار الرئيس، على حد زعمه.

عكس السير