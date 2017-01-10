السعودية : سيارة تصدم رجلاً ليطير في الهواء عدة أمتار ( فيديو )

وثق فيديو حادث دهس مروري مروّع في السعودية ، حيث رصدت كاميرات المراقبة الحادث، الذي أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية المصرية.

ووفق ما نقلت قناة العربية ، تظهر كاميرات المراقبة سيارة تسير بسرعة عالية في أحد الطرق العامة بالخرج، ثم تقوم بدهس شخص يسير بالطريق، ما أدى إلى رفعه أمتاراً عن الأرض و الطيران لأمتار أمام السيارة.

كما أوضحت شعبة مرور الخرج أن الحادث مضى عليه أسبوعان وأسفر عن وفاة مقيم مصري، لافتة إلى أن السائق توقف بسيارته بموقع الحادث وقام بتسليم نفسه لشعبة المرور في الحال.

عكس السير