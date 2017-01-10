السيسي : 25 ألف مقاتل يواجهون الإرهاب في سيناء

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الإثنين، إن 41 كتيبة من جيش بلاده تضم 25 ألف مقاتل تواجه الجماعات المسلحة في سيناء، شمال شرقي البلاد.

وفي تصريحات متلفزة، تعليقاً على الهجوم المزدوج الذي استهدف حاجزين أمنيين بمدينة العريش، شمالي سيناء، صباح الإثنين، قال السيسي: “الإرهاب لا ينتهي في يوم وليلة، وإن تأمين الجنود في سيناء يتم على أكمل وجه”.

وأضاف: “تم تدمير مخازن تحت الأرض في سيناء بها آلاف الأطنان من المتفجرات تم حشدها خلال سنوات، وما حدث (يقصد كافة العمليات الإرهابية مصر) كان يمكن أن تكون خسائره أكبر بكثير وأن يترتب عليه سقوط ضحايا أكثر، ولكن نحن نعمل على الحفاظ على أرواح المدنيين”.

ولفت إلى أن “41 كتيبة من الجيش تضم 25 ألف مقاتل في سيناء، بالإضافة إلى الذخائر والإعاشة الخاصة بهم، وهذا جزء واحد من حجم الموارد التي تم حشدها لتلك المواجهة (مواجهة الإرهاب)”.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل 8 شرطيين ومدني و5 إرهابيين في هجومين مزدوجين على حاجزي أمن بمدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن لهجمات عدة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد الجيش والشرطة، دون وجود إحصاء رسمي بعددهم.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء؛ لتعقّب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” أبرزها تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة أمير تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”. (ANADOLU)

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