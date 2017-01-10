المعارضة الفنزويلية تصوت لصالح عزل الرئيس مادورو

صوتت المعارضة الفنزويلية، الاثنين، لصالح عزل الرئيس نيكولاس مادورو، من منصبه، في خطوة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية.

وذكرت صحيفة “إل ناثيونال” المحلية، أن الرئيس نيكولاس مادورو تخلى عن مهامه كرئيس للجمهورية، بعد أن صوت 106 (الغالبية) من نواب البرلمان على عزله من منصبه.

وأشارت الصحيفة أن المعارضة تصرفت في إطار المادة 233 من الدستور، والتي تنص أيضا على أنه في حالة خلو منصب الرئيس، سيتم الإعلان عن انتخابات رئاسية جديدة.

ويرى قادة أحزاب المعارضة أن مادورو، هو المسؤول عن الأزمتين السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ويطالبونه بالرحيل.

وفي مطلع مايو/ أيار الماضي، تقدمت المعارضة إلى مجلس الانتخابات الوطني بطلب حول تنظيم استفتاء لعزل رئيس البلاد من منصبه، وأرفقت التواقيع الضرورة لذلك. (ANADOLU)

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