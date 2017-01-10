النمسا تحقق مع لاجئين يشتبه في صلتهم بتحرشات رأس السنة

أجرت الشرطة النمساوية تحقيقا مع ستة أفغان يُشْتَبَه في صلتهم بالتحرش الجنسي بعدة نساء في مدينة انسبروك (عاصمة ولاية تيرول) غربي البلاد ليلة رأس السنة.

من جانبه، قال مارتين كيرشلر قائد شرطة المدينة يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي في ولاية تيرول (عاصمتها انسبروك) إن الرجال وأعمارهم بين 18/ إلى 22 عاما/ جاءوا إلى النمسا كلاجئين.

وأضاف كيرشلر أنه لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين يُشْتَبَه في مشاركتهم في الاعتداءات.

وتشبه التعديات التي وقعت في ولاية تيرول، بالتعديات التي وقعت في ليلة رأس السنة عام 2015 في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

ويُعْتَقَد أن عدد الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم في النمسا تحرشوا بـ18 امرأة وفتاة على الأقل. (DPA)

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