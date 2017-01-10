بنات سيلفستر ستالون يدخلن التاريخ في حفلة جوائز ” غولدن غلوب “

يفوز كل عام شخص واحد بجائزة Miss Golden Globe للوجوه الجديدة والأسماء الصاعدة، إلا أن بنات الممثل الأميركي سيلفستر ستالون الثلاث كسرن القاعدة هذا العام.

ونشر موقع “دايلي ميرور”، أن صوفيا وسيستين وسكارلت ستالون دخلن التاريخ بتسلمهن الجائزة السنوية، فيما عبّر والدهن عن فخره بقوله: “عظيم أن يحصل المرء على المركز الأول في أمر ما”.

وكانت الفائزة بالجائزة ذاتها لعام 2016 غرير غرامر أعلنت الخبر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ قالت: “لقد حققت كلٌ من الشابات الرائعات في هذا الثلاثي، نجاحاً على طريق أحلامها”.

وتدرس صوفيا (20 سنة) تاريخ الفن في جامعة جنوب كاليفورنيا، وسيستين (18 سنة) مهتمة بالموضة واحتراف عرض الأزياء، بينما تتفوق سكارليت (14 سنة) في عدة رياضات ونشاطات اجتماعية”.

وأقيمت حفلة جوائز “غولدن غلوب” السنوي هذا العام في فندق بيفيرلي هيلتون، وكان للمرة الأولى من تقديم المذيع جيمي فالون صاحب برنامج “ذا تونايت شو”، والذي تولى مهمة تقديم حفلة جوائز “إيمي” في عام 2010.

ومن بين مقدمي الجوائز الذين اعتلوا خشبة المسرح كان بين أفلك وكيسي أفلك ووليوناردو دي كابريو وهيو غرانت. (الحياة)

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