ترامب يعين زوج ابنته مستشاراً في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن اختيار زوج ابنته، جاريد كوشنر، مستشاراً كبيراً في البيت الأبيض، وذلك في حالة نادرة لإسناد منصب كبير لأحد أفراد عائلة الرئيس الأمريكي.

وقال ترامب في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه فخور بامتلاكه كوشنر في موقع قيادي أساسي في إدارته، مشيراً إلى أن الأخير لن يتلقى أي راتب لقاء عمله في البيت الأبيض.

وسيعمل كوشنر إلى جانب كل من مدير الموظفين، رينس بريبس، وكبير الاستراتيجيين ستيف بانون، في الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس المقبل للولايات المتحدة.

تعيين كوشنر في هذا المنصب لاقى انتقادات من جانب نواب عن الحزب الديموقراطي في الكونغرس.

وقال هؤلاء النواب، في رسالة إلى وزارة العدل الأمريكية، إن هذا التعيين يتنافى مع قانون مكافحة المحسوبية، مطالبين بمراجعة القرار من الناحية القانونية.

كما أبدى الديموقراطيون في رسالتهم عن اعتراض آخر، متعلق بامتلاك كوشنر أعمال شخصية؛ الأمر الذي يجعل من توليه منصباً سياسياً أمراً مخالفاً للقانون، بالرغم من إعلان كوشنر عن عزمه الاستقالة من الشركات التي يديرها.

وجاريد كوشنر (35 عاماً) هو زوج إفانكا ترامب، ابنة دونالد ترامب، وهو رجل أعمال يهودي، يعمل في قطاع العقار من خلال الشركة التي تحمل اسم عائلته، بالإضافة إلى امتلاكه حقوق نشر صحيفة “نيويورك أوبزورفر”. (ANADOLU)

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