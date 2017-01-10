تركيا : مقتل إرهابي حاول اقتحام مبنى مديرية أمن غازي عنتاب .. و مطاردة آخرين ( فيديو )

قضت قوات الأمن التركية اليوم الثلاثاء، على إرهابي في اشتباكات وقعت أمام مدخل مديرية أمن ولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر أمنية لوكالة أنباء الأناضول، إن قوات الأمن استدعت مختصين بتفكيك المتفجرات، بعد مقتل الإرهابي، وذلك عقب اشتباههم باحتمال حيازة الإرهابي مواد متفجرة وضعها حول جسمه.

كما رفعت شرطة المدينة، حالة التأهب في محيط مقر مديرية الأمن والمنطقة، وأطلقت عملية للبحث عن أشخاص يحتمل ارتباطهم مع الإرهابي القتيل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن انتحارياً حاول تنفيذ هجوم ضد مبنى مديرية أمن غازي عنتاب، مضيفة أنه يشتبه بوجود سيارة مفخخة في المكان.

عكس السير