جولي و بيت يلجآن إلى قاض خاص حفاظاً على ” سرية ” دعوى طلاقهما

أعلن نجما هوليوود الأمريكيان، أنجلينا جولي، وبراد بيت، في بيان مشترك، أنهما سيلجآن إلى قاض خاص حفاظًا على سرية دعوى طلاقهما.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء، أمس الاثنين، أن النجمين توصلا لاتفاق يضمن بقاء إجراءات الطلاق في “سرية تامة”.

ويعتبر البيان المشترك، هو الأول الصادر عن “بيت” و”جولي”، بعد تقديم الأخيرة طلبًا للطلاق في سبتمبر/ أيلول 2016، أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، مرجعة أسباب الطلب إلى “خلافات يصعب حلها”.

وكان النجمان تزوجا عام 2014، بعد علاقة استمرت 10 سنوات، ولديهما 3 أطفال بيولوجيين، و3 أطفال بالتبني.

وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء، مع منح براد حقوق الزيارة، غير أنها لم تطلب نفقة زوجية. (ANADOLU)

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