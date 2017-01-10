دواء لعلاج الزهايمر يساعد الأسنان على النمو مجدداً

توصل باحثون بريطانيون إلى أن دواءً لعلاج مرضى الزهايمر يمكن أن يساعد الأسنان على النمو مجدداً ويعالج التسوس.

وذكر موقع صحيفة «تلغراف» البريطانية أن باحثين من كلية كينغز اكتشفوا أن عقار Tideglusib المستخدم في علاج الزهايمر، يحفز الخلايا الجذعية الموجودة في لُب الأسنان وبالتالي يساعد على نمو العاج (مادة مليئة بالمعادن موجودة تحت طبقة مينا الأسنان).

وأوضح الباحثون أن الأسنان تمتلك القدرة على إعادة تكوين مادة العاج، في حال كان لُب السِن مصاباً بأي أذى أو عدوى، ولكنها فقط تصنع طبقة رقيقة جداً وليست كافية لحشو الفجوات العميقة التي تحدث بسبب تسوس الأسنان.

وأفاد الباحثون أن عقار Tideglusib يوقف عمل الإنزيم المعروف باسم «GSK-3»، والذي يمنع استمرار تكون مادة العاج.

وأشار الباحثون إلى أن نقع قطعة صغيرة من الإسفنج القابل للتحلل في العقار، ووضعها في مكان التسوس يحفز نمو مادة العاج، ويصلح السن خلال ستة أسابيع، لافتين إلى أن قطع الاسنفح الصغيرة مصنوعة من مادة «الكولاجين» ما يجعلها تذوب بمرور الوقت.

وقال البروفيسور وقائد الدراسة، والأستاذ في معهد الأسنان بكلية كينغز، بول شارب: «بساطة اكتشافنا تجعله منتجاً مثالياً في طب الأسنان لعلاج التسوس بشكل طبيعي، من خلال توفير الحماية للب الأسنان، وإعادة تكوين مادة العاج».

ويستخدم أطباء الأسنان الأسمنت الصناعي أو الحشوات، مثل المنتجات المصنوعة من الكالسيوم والسيليكون لعلاج التسوس، إلا أن تلك الحشوات تبقى في السِن ولا تتحلل، ما يعني أن مستوى المعادن الموجودة بالأسنان لا يعود لطبيعته بشكل كامل.

وأفاد رئيس «المؤسسة البريطانية لطب الفم والأسنان الطبيب»، نايجل كارتر: «خلق طريقة طبيعية تسمح للسِن بعلاج نفسها لن ينهي هذه المشكلات فقط، ولكنه يمكن أن يكون خياراً علاجياً أسهل بالنسبة للمرضى. في وقت لاتزال فيه المخاوف من علاج الأسنان شائعة». (الحياة)

عكس السير