رئيس البرلمان الروسي : العقوبات الأمريكية الجديدة هستيرية

وصف فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما (الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي)، العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المنتهية ولايتها بأنها دليل على “الهستيريا”.

وقال النائب أندري لوجوفوي، وهو واحد من خمسة روس استهدفتهم العقوبات الأمريكية الجديدة، إن الإجراء “سخيف”.

وسخر وجوفوي، المشتبه به الرئيسي في قتل العميل السابق للاستخبارات الروسية ألكسندر ليتفينينكو في بريطانيا، بالقول إنه قد يجد نفسه متهماً أيضاً بتعاطي عقاقير لتحسين الأداء في الأولمبياد الشتوية في سوتشي في 2014 .

وتشمل العقوبات الجديدة ألكسندر باستريكين، الذي يترأس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، التي تعادل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وكانت إدارة أوباما طردت الشهر الماضي 35 دبلوماسياً روسياً على خلفية مزاعم باختراق قراصنة روس لحواسيب الحزب الديمقراطي الأمريكي للتأثير على الانتخابات الرئاسية.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في حينها أنه لن يرد بالمثل. وصرح مسؤولون روس بأن السلطات بانتظار مواقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. (DPA)

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