رسمياً .. زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48 اعتباراً من نسخة 2026

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) “بالإجماع” خلال اجتماع مجلسه في مدينة زيوريخ السويسرية، اليوم الثلاثاء على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 حاليا إلى 48 بدءا من مونديال 2026، بحسب ما أعلن الثلاثاء عبر حسابه على “تويتر”، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة لعدد المنتخبات المشاركة.

وأكد الاتحاد أن مجلسه “وافق (…) بالإجماع أن يكون عدد منتخبات كأس العام 48 منتخبا اعتبارا من نسخة 2026: 16 مجموعة من 3 منتخبات”، ليتبنى بالتالي اقتراح رئيسه السويسري جاني اينفانتينو الذي اعتبر أن هذه الخطوة ستزيد الاهتمام بكرة القدم وترفع العائدات المالية.

أما نسختي كأس العالم 2018 بروسيا و2022 بقطر، فسيجرى إقامتهما بالنظام الحالي والذي يقضي بمشاركة 32 منتخبا في النهائيات. (DPA-AFP)

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