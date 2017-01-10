رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الأسباني عن سعادته البالغة بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام .2016

وقال رونالدو لحظة تسلمه الجائزة للمرة الرابعة في تاريخه خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين في زيوريخ “انا سعيد جدا واريد ان اشكر رفاقي في ريال مدريد والمنتخب البرتغالي”.

وأضاف رونالدو الذي جمع بين جائزة أفضل لاعب في العالم الممنوحة من الفيفا وكذلك الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من مجلة “فرانس فوتبول” “اتقدم بالشكر إلى عائلتي وابني واصدقائي2016.. كانت افضل موسم في حياتي”.

وأوضح “مررت بفترات صعبة ولكن تناسيت كل شيء لحظة الفوز بلقب يورو 2016 ولم اكن احلم بالفوز بهذه البطولة.. لقد كان موسم رائع على المستوى الجماعي والفردي”.

وتسلم رونالدو نجم ريال مدريد الأسباني الجائزة اليوم من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مركز المؤتمرات بمدينة زيوريخ السويسرية.

وأحرز رونالدو ألقاب دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع الريال خلال عام 2016 كما توج جهوده مع المنتخب البرتغالي بلقب يورو .2016

وتفوق رونالدو على الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة والفرنسي انطوان جريزمان نجم اتلتيكو مدريد في طريقه للفوز بالجائزة. (DPA)

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