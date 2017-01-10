رونالدو يعادل رصيد ميسي من الجوائز الكبيرة

عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيد منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي من الجوائز الكبيرة بتتويجه يوم الاثنين بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 باستفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) .
وتفوق رونالدو نجم ريال مدريد الأسباني على ميسي مهاجم برشلونة الأسباني والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الأسباني في المنافسة على الجائزة.
والقوائم التالية توضح ترتيب رونالدو وميسي في كل من الجوائز الكبيرة (الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الرياضية وجائزة الفيفا وجائزة أفضل لاعب في أوروبا) :
جائزة الفيفا :
العام ترتيب رونالدو ترتيب ميسي
2007 الثالث الثاني (الفائز بالجائزة هو البرازيلي كاكا)
2008 الأول الثاني
2009 الثاني الأول
2010 السادس الأول
2011 الثاني الأول
2012 الثاني الأول
2013 الأول الثاني
2014 الأول الثاني
2015 الثاني الأول
2016 الأول الثاني
جائزة الكرة الذهبية :
العام ترتيب رونالدو ترتيب ميسي
2007 الثاني الثالث (الفائز بالجائزة هو البرازيلي كاكا)
2008 الأول الثاني
2009 الثاني الأول
2016 الأول الثاني
جائزة أفضل لاعب في أوروبا :
العام ترتيب رونالدو ترتيب ميسي
2011 الثالث الأول
2012 الثاني الثاني (الفائز بالجائزة أندريس إنييستا)
2013 الثالث الثاني (الفائز بالجائزة فرانك ريبيري)
2014 الأول الخامس
2015 الثالث الأول
2016 الأول الخامس
** مع ملاحظة اندماج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم مع جائزة الفيفا بداية من عام 2010 وحتى 2015 . (DPA)