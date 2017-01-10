رونالدو يعادل رصيد ميسي من الجوائز الكبيرة

عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيد منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي من الجوائز الكبيرة بتتويجه يوم الاثنين بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 باستفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) .

وتفوق رونالدو نجم ريال مدريد الأسباني على ميسي مهاجم برشلونة الأسباني والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الأسباني في المنافسة على الجائزة.

والقوائم التالية توضح ترتيب رونالدو وميسي في كل من الجوائز الكبيرة (الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الرياضية وجائزة الفيفا وجائزة أفضل لاعب في أوروبا) :

جائزة الفيفا :

العام ترتيب رونالدو ترتيب ميسي

2007 الثالث الثاني (الفائز بالجائزة هو البرازيلي كاكا)

2008 الأول الثاني

2009 الثاني الأول

2010 السادس الأول

2011 الثاني الأول

2012 الثاني الأول

2013 الأول الثاني

2014 الأول الثاني

2015 الثاني الأول

2016 الأول الثاني

جائزة الكرة الذهبية :

العام ترتيب رونالدو ترتيب ميسي

2007 الثاني الثالث (الفائز بالجائزة هو البرازيلي كاكا)

2008 الأول الثاني

2009 الثاني الأول

2016 الأول الثاني

جائزة أفضل لاعب في أوروبا :

العام ترتيب رونالدو ترتيب ميسي

2011 الثالث الأول

2012 الثاني الثاني (الفائز بالجائزة أندريس إنييستا)

2013 الثالث الثاني (الفائز بالجائزة فرانك ريبيري)

2014 الأول الخامس

2015 الثالث الأول

2016 الأول الخامس

** مع ملاحظة اندماج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم مع جائزة الفيفا بداية من عام 2010 وحتى 2015 . (DPA)

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