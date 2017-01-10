زيدان : سأنافس على لقب أفضل مدرب في العالم العام المقبل

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنه سيعود الموسم المقبل للمنافسة على لقب أفضل مدرب في العالم.

وفي تصريح تليفزيوني، قال زيدان “من الجيد أنني تواجدت ضمن قائمة المرشحين الثلاثية لأفضل المدربين على مستوى العالم، فجميعنا أصحاب الخبرة، ومن ثم فإن الجميع يستحق الفوز بالجائزة”.

وأضاف ” سأواصل التألق وعملي على المستوى التدريبي وتحقيق البطولات والألقاب، حتى أتمكن من التتويج بلقب أفضل مدرب في العالم العام المقبل”.

وأنهى زيدان تصريحاته بالقول “أود أن أتقدم بالشكر لكن من قام بالتصويت لي، وهذا الفضل يعود إلى المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعبون، والطاقم الفني الذي يساعدني، ومن ثم فإنني في بداية مسيرتي التدريبية”.

وانتزع الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي في وقت سابق اليوم بلقب أفضل مدرب في العالم لعام 2016 بعد نجاحه في قيادة فريقه الكروي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) للمرة الأولى في تاريخه.

وتفوق رانييري على الثنائي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، وفرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال. (ANADOLU)

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