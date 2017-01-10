سيول تجرف ألغاماً و مخلفات عسكرية من سوريا إلى الأردن

جرفت السيول التي اجتاحت المناطق الحدودية الأردنية السورية، أخيراً، الكثير من مخلفات المعارك في سوريا إلى الأراضي الأردنية، وفق ما أوردت وسائل إعلام أردنية.

وقال سكان تلك المناطق إنهم عثروا على ألغام ومتفجرات وصواعق غريبة الشكل وصلت إلى العديد من الأودية القريبة من القرى الحدودية في الأردن، جراء سيول الأمطار التي هطلت بغزارة الأسبوع الماضي في المنطقة الحدودية.

وأفادت صحيفة “الغد” الأردنية، بأنه تم تداول مجموعة من الصور لبعض قطع الألغام المتناثرة، قيل إنها صواعق ألغام وجدت عند طرف وادي مياه بين بلدتي “الكوم الأحمر” و”منشية الخميس” في البادية الشرقية بمحافظة المفرق شمال عمان.

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