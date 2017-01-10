شاب روسي يهدي حبيبته تمثالاً سرقه من حديقة !

اعتقلت السلطات الروسية في مدينة #موسكو شابا اشتبهت بسرقته تمثالا من إحدى الحدائق العامة.

ووفق ما نقلت قناة روسيا اليوم ، قال ألكسندر كنيازيف رئيس قسم المعلومات والعلاقات العامة في وزارة الداخلية الروسية : “لقد أقدم الشاب البالغ من العمر 32 عاما على سرقة التمثال الذي تبلغ قيمته حولي 3 ملايين روبل حين كان يتنزه في إحدى الحدائق العامة في المدينة، وكان ينوي أن يهديه لصديقته”.

وتشير المعلومات الصادرة عن وسائل الإعلام إلى أن السلطات المحلية في المدينة قامت برفع دعوى قضائية بحق الشاب الذي يخضع للإقامة الجبرية في الوقت الراهن.

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