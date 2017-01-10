عاصفة في كاليفورنيا تطيح بشجرة ” بايونير كابن تري ” الشهيرة

أضيفت شجرة “بايونير كابن تري” الشهيرة الواقعة في متنزه “كالافيراس بيغ تريز ستايت بارك” إلى قائمة ضحايا العاصفة التي ضربت كاليفورنيا في الأيام الأخيرة، بعدما استسلمت لقوة الطبيعة وهوت على الأرض.

وتشكل شجرة السيكويا العملاقة نقطة جذب سياحي بعدما حفر جذعها لاقامة نفق يمكن لسيارة صغيرة ان تمر عبره. وتعود إلى اكثر من الف سنة.

وقال جيم آلداي وهو متطوع في هذا المتنزه الواقع جنوب شرقي ساكرامنتو في رسالة عبر فيسبوك مرفقة بصور للشجرة على الارض “لقد فقدنا اليوم صديقاً عزيزا، الشجرة التي يمكن عبورها بالسيارة هوت بعدما استسلمت لقوة الطبيعة”.

وكان جذع هذه الشجرة حفر في العام 1880 وراح يجذب السياح بشكل كبير. واوضحت جوان زوجة آلداي لصحيفة “سان فرانسيسكو غيت” ان الشجرة كانت ضعيفة وتميل إلى أحد جانبيها منذ سنوات.

وضربت عاصفة نادرة الحدوث كاليفورنيا وولاية نيفادا المجاورة خلال عطلة نهاية الأسبوع ما ادى الى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي وانزلاقات تربة في بعض المناطق. وادى سوء الاحوال الجوية الى اغلاق متنزه يوسيميتي الوطني. ويتوقع هبوب عاصفة جديدة الثلاثاء والاربعاء في كاليفورنيا.

ومن ايجابيات هذه الامطار، تخفيف الاثار الكارثية للجفاف التاريخي الذي يضرب هذه الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة منذ سنوات عدة. واتى هذا الجفاف على مئة مليون شجرة. (AFP)

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