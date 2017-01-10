في كأس الاتحاد الإنكليزي .. دكة الاحتياط أغلى من التشكيلة الأساسية !

تفضل أندية الدوري الإنكليزي الممتاز خوض مباريات كأس الاتحاد باللاعبين الاحتياطيين وإراحة الأساسيين لدرجة جعلت قيمة لاعبي دكة الاحتياط أغلى بكثير من قيمة التشكيلة الاساسية في كافة المباريات التي تخوضها في منافسات المسابقة.

وبحسب تقرير لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية، فإن الأندية الإنكليزية التي أنفقت أموالاً طائلة في الانتدابات الصيفية المنصرمة، قد فضّل مدربوها إعفاء كافة العناصر الأساسية من مباريات الكأس الخاصة بالدور الثالث للمسابقة التي جرت نهاية الأسبوع المنصرم، والإبقاء عليهم في مقاعد الاحتياط، حيث بلغ إجمالي دكة الاحتياط لأندية الدوري الممتاز ما يصل إلى 773 مليون جنيه استرليني منها 521 مليون جنيه للأندية الستة الأولى في الترتيب العام لمسابقة ” البريمرليغ”، التي تهيمن على سوق الانتقالات وتضم في صفوفها أغلى النجوم في العالم.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، وتفضل أندية الممتاز خاصة تلك التي تحتل صدارة الترتيب العام استغلال مباريات كأس الاتحاد لإراحة العناصر الأساسية لتركيز جهودهم على مباريات الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا، خاصة أن مباريات الأدوار الأولى غالبًا ما تجمعها بأندية متواضعة تسهل مهمتها في العبور إلى بقية الأدوار التي تشهد عودة العناصر الأساسية مقابل منح الفرصة للاحتياطيين للوقوف على مدى جاهزيتهم.

فمانشستر يونايتد أراح متوسط ميدانه الفرنسي بول بوغبا اللاعب الأغلى في التاريخ، والذي تصل قيمته إلى 89 مليون باوند إسترليني، بعدما أعفاه المدرب جوزيه مورينيو من المشاركة في مباراة ريدينغ، شأنه شأن الأرميني هنريك مختاريان الذي تصل قيمته إلى 30 مليون باوند، فيما بلغت قيمة لاعبي دكة نادي ليفربول في مباراته مع ضيفه نادي نادي بليموث أرجايل، ما يقارب الـ 117 مليون جنيه بتواجد البرازيلي روبرتو فيرمينو و الإنكليزي آدم لالانا، والهولندي جيورجينهو فاينالدوم لدرجة جعلت مدرب “الريدز” الألماني يورغن كلوب يقول بأنها أغلى دكة احتياط شاهدها في حياته، وبأنه كان يتمنى دومًا امتلاك مثلها خلال مسيرته التدريبية لأنها تضمن له أوراقًا رابحة هامة.

وهذا وبلغت قيمة دكة احتياط نادي تشيلسي ما يصل إلى 110 ملايين جنيه، بعدما قرر المدرب الإيطالي إراحة كل من لاعب الوسط البلجيكي إدين هازارد والمهاجم الإسباني دييغو كوستا ولاعب الإرتكاز نغولو كانتي خلال المباراة التي كسبها “البلوز” بسهولة أمام نادي بيتربورو يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف.

كما بلغت قيمة بنك احتياط نادي مانشستر سيتي نحو 89 مليون جنيه إسترليني بتواجد أسماء كل من الحارس التشيلي كلاوديو برافو والصربي ألكساندر كولاروف والإسباني خيسوس نافاس، الذين أراحهم المدرب بيب غوارديولا ضد نادي ويست هام يونايتد، في المباراة التي فاز فيها “السيتزن” بخمسة أهداف نظيفة.

وعلى عكس هذه الأندية، فإن دكة احتياط ناديي أرسنال وتوتنهام هوتسبير لم تتجاوز الـ 20 مليون باوند بالنسبة لـ “الغينرز”، في المباراة التي خاضها أمام مضيفه نادي بريستون نورث ايند، والـ 35 مليون جنيه بالنسبة لـ “السبيرز” ضد نادي استون فيلا، في ظل وجود عناصر فنية ليست متفاوتة من حيث القيمة السوقية.

عكس السير