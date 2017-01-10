كوتينيو يستعد للعودة إلى تشكيلة ليفربول بعد غياب سبعة أسابيع

كشف مدرب ليفربول يورغن كلوب الاثنين أن صانع ألعابه البرازيلي فيليبي كوتينيو الغائب منذ سبعة أسابيع بسبب الإصابة، عاود تمارينه وبات جاهزا للعودة الى الفريق.

ولم يخض كوتينيو أي مباراة منذ إصابته بتمزق في اربطة الكاحل في الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد سندرلاند (2-صفر) في 26 نوفمبر، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد المدرب الألماني الاثنين أن كوتينيو سيكون في عداد تشكيلة الفريق التي تستعد لملاقاة ساوثمبتون الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، وأوضح “أعتقد أنه جاهز بدنيا للتواجد ضمن تشكيلة الفريق وهذا يعني أنه قد يشارك لبضع دقائق، لكن الأمر يتعلق بسير المباراة”.

وأضاف “غاب عن الملاعب من ستة إلى سبعة أسابيع وهي فترة طويلة، وتاليا يحتاج لخوض دقائق في التمارين خصوصا، ثم في أقرب فرصة ممكنة، دقائق في المباريات”.

وتابع “لم يتقرر شيء حتى الآن لكنه سيخوض الثلاثاء رابع حصة تدريبية له مع الفريق. الحصص التدريبية التي خاضها ليست كثيرة لكنها في المقابل كافية للتواجد ضمن التشكيلة”، كما كشف كلوب ان قائد الفريق جوردان هندرسون سيعاود التمارين ايضا بعد معاناته من مشكلة في الكعب.

ويرجح ان يدفع كلوب بلاعبين اساسيين في المباراة ضد ساوثمبتون، بعدما اراح كل لاعبي الصف الاول ضد بلايموث ارغايل (من الدرجة الثالثة) في كأس انكلترا الاحد. وانتهت مباراة الكأس بالتعادل السلبي، ما يعني ان ليفربول بات مضطرا لخوض مباراة اعادة.

ويحل النادي ضيفا هذا الاسبوع على مانشستر يونايتد في لقاء قمة الاحد على ملعب “اولد ترافورد”، ضمن المرحلة 21 من الدوري. (AFP)

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