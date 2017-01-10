مدرب اليوفي ينفي قرب انتقاله لأرسنال : باقٍ مع البيانكونيري !

نفى مدرب نادي #يوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليغري كافة التقارير التي ربطته بخلافة الفرنسي #أرسين_فينغر في تدريب أرسنال اللندني.

وقال أليغري في تصريحات صحفية إنه سيبقى في يوفنتوس حتى يتم طرده من منصبه في إشارة إلى سعادته الكبيرة في قيادة “البيانكونيري”.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، في الوقت ذاته، اعترف أليغري بتعلم اللغة الإنكليزية لكن ذلك لا يشير بحسبه إلى وجود نية لديه بالرحيل عن صفوف فريق السيدة العجوز.

وتولى أليغري تدريب يوفنتوس بعد رحيل أنطونيو كونتي وقاده لتحقيق بطولة الدوري الإيطالي في مناسبتين والأمر ينسحب أيضاً على بطولة كأس إيطاليا.

كما بلغ أليغري برفقة يوفنتوس المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة عام 2015 قبل أن يخسر اللقب لصالح برشلونة الإسباني في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

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