نديم قطيش : اﻷسد مستعد للتفاوض على كل شيء ! ( فيديو )

\u0646\u062f\u064a\u0645 \u0642\u0637\u064a\u0634:\u0627\ufef7\u0633\u062f \u0645\u0633\u062a\u0639\u062f \u0644\u0644\u062a\u0641\u0627\u0648\u0636 \u0639\u0644\u0649 \u0643\u0644 \u0634\u064a\u0621 !(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
بصراحة صاير سخيف. على مدار الحلقات اكيد الواحد بيفهم انه ضد النظام وضد حزب الله وضد ايران لاسباب كتير يمكن معه حق في كتير اشياء بس يلي ما عم بقدر افهمه هو مع مين بالضبظ وليش بدافع عن السعودية ما بظن انه السعودية نظام بشرف حدا انه يدافع عنه فيه علل الها اول ومالها اخر ..يعني رأي الشخصي لو كان ضد الاثنين كنت احترمته شوي بس يدافع عن هذا ويتهجم على هذا ما عجبني