وزير لبناني : من المرجح أن يزور الرئيس عون كلاً من سوريا و إيران

اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أن زيارة ميشال عون الى المملكة العربية السعودية تندرج بسياق برنامج زيارات مماثلة لمعظم الدول العربية.

وتهدف هذه الزيارات، بحسب قانصو لتعزيز علاقة لبنان بعالمه العربي وتعود بالفائدة على لبنان بالدرجة الاولى على المستويين الاقتصادي والسياحي بعدما اتخذت بوقت سابق دول الخليج قرارا بمنع رعاياها من زيارة لبنان، ما أفقد السياحة موردا اساسيا.

ورجّح قانصو، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام لبنانية، ان يلي جولة الرئيس عون الحالية أخرى يقوم بها الى دمشق كما الى طهران لا سيّما وان للبنان مصالح قوية واساسية مع البلدين المذكورين.

وقال: “بالنسبة لسوريا، هناك اكثر من ملف مفتوح بين البلدين نظرا لوحدة الجغرافية ووحدة المصالح، وابرز هذه الملفات ملف النازحين كما ملف الارهاب الذي يضرب سوريا ويتهدد لبنان، اضف اليهما الملف الاقتصادي”.

عكس السير