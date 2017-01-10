وفاة الرئيس الألماني الأسبق رومان هرتسوغ

أكد مكتب الرئاسة الاتحادي الألماني بالعاصمة الألمانية برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الاتحادي الألماني الأسبق رومان هرتسوغ عن عمر يناهز 82 عاما.

يذكر أن هرتسوغ شغل منصب الرئيس الاتحادي لألمانيا في الفترة بين 1994 و1999.

وفي رد فعله حول وفاة هيرتسوغ، قال الرئيس الألماني الحالي يواخيم غاوك، “إن خبر وفاة الأخير أسقطه في حزن عميق”، فخلال عمله سواء كوزير أو كرئيس مكتب الاستخبارات أو كرئيس إتحادي لألمانيا كانت حقوق المواطنين والحريات الفردية من المبادئ الأساسية الذي لم يغفل عنها أبدا. (DPA)

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