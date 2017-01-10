6 أرقام شهدتها جوائز الفيفا للأفضل في 2016

شهدت جوائز الأفضل التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، تسجيل العديد من الأرقام، والتي وصل عددها إلى 6 أرقام.

وجاءت الأرقام التي شهدتها جوائز “فيفا” على مختلف المستويات على النحو التالي:

– أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف ريال مدريد الإسباني أول لاعب يتوج بجائزة “الأفضل” بعد انفصال “فيفا” عن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في اختيار الفائز بجائزة “الكرة الذهبية”، علماً ان الفيفا يمنح جائزة لأفضل لاعب في العالم بشكل منتظم منذ عام 1991.

– عادل رونالدو رصيد منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي من الجوائز الكبرى حيث رفع رونالدو اليوم رصيده من الجوائز إلى ثمانية.

– حقق الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي أول جائزة فردية على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأول مرة في مسيرته الكروية بعد حصوله على جائزة أفضل مدرب في العالم.

– نجحت الألمانية سيلفا نيد في الفوز بجائزة أفضل مدربة للمرة الثالثة في تاريخها من قبل “فيفا” بعدما فازت بها عامي 2010 و2013.

– تعتبر الأمريكية كارلي لويد رابع لاعبة عبر التاريخ تتوج بجائزة أفضل لاعبة في العام لسنتين على التوالي بعد كل من البرازيلية مارتا، والأمريكية مايا هام والألمانية بريجيت برينتس.

– أصبح الماليزي محمد فايز صبري أول لاعب آسيوي يصل للقائمة النهائية للمرشحين قبل أن يصبح أيضًا أول لاعب آسيوي يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم. (ANADOLU)

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